Москва, 27 июня, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Предложение о допуске розничных магазинов к торговле безрецептурными лекарствами снято с контроля правительства. Об этом 27 июня пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо департамента социального развития правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

В письме, в частности, сообщается, что по вопросу создания розничной конкуренции на фармацевтическом рынке было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ее представитель София Малявина пояснила, что предложенный ранее проект закона получил множество отрицательных отзывов, при этом Минпромторг, из которого поступила инициатива, сам предложил свернуть работу над документом.

Напомним, о том, что в свободную продажу было предложено допустить 34 группы лекарственных средств, стало известно в апреле. По данным издания, инициатива принадлежала занимавшему тогда пост первого вице-премьера Игорю Шувалову.