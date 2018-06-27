Агрызский район, Татарстан, 27 июня, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Четвёртый объект, работающий в сфере социального обслуживания населения, прекратит с 1 сентября 2018 года свою деятельность. Кабинет министров Татарии своим постановлением упразднил комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» в Агрызском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Крушение надежды

Центр «Надежда» создан министерством труда, занятости и социальной защиты республики в марте 2010 года. Именно учредитель предложил с сентября 2018 года с целью оптимизации упразднить данное автономное учреждение. Согласно персональному перечню организации в ней работает 77 человек. Им будут выплачены компенсации, а высвобождаемые от ликвидации центра средства потратят на гранты в виде субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр социальных услуг, но государственное задание не выполняют.

Напомним, в июне 2018 года аналогичные постановления были приняты ещё по трём государственным автономным учреждениям — реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Алый Парус» в Лениногорске, комплексному центру «Берег Надежды» в Менделеевском районе, центру «Тылсым» в Кукморском районе. Все три объекта рассчитаны на 76 койко-места. В лениногорском центре, существующем с 2012 года, оказывали услуги для 30 детей-инвалидов, в том числе использовали инновационные технологии для адаптации «особых детей», а воспитанники центра активно участвовали во всероссийских, республиканских и муниципальных конкурсах.

Читайте также: Центр реабилитации детей-инвалидов ликвидируют: оптимизация по-татарски

Центры в Кукморе и Менделеевске были рассчитаны на 23 койко-место каждый. В целом в них работали около 170 сотрудников.

Читайте также: Социальные центры закроют, деньги пустят на гранты: оптимизация в Татарии

Также продолжается оптимизация и в сфере здравоохранения. Постановлением кабинета министров РТ от 20 июня 2018 года из городской поликлиники Казани №11 сначала выделят филиал, который потом в целях оптимизации управления присоединят к городской больнице №11, после этого саму поликлинику №11 вольют в состав горбольницы №16. При этом направление деятельности больниц сохранится, а работникам, которые высвобождаются в ходе таких изменений, будут выплачены компенсации.