Москва, 27 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. После чемпионата мира по футболу Ростехнадзор проведёт большое совещание, которое будет посвящено реформе контрольно-надзорной деятельности в строительстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин на заседании Совета Федерации.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

«Мы предполагаем, когда у нас закончится Чемпионат мира, собрать большое совещание с представителями и Главгосэкспертизы, и Минстроя, и непосредственно строителей, будем приглашать и непосредственно регионы, чтобы в этой ситуации разобраться. «Зимняя вишня» поставила очень острые вопросы, откладывать решение которых, конечно же, нельзя», — заявил Алешин.

По мнению главы Ростехнадзора, наказание по инциденту с торговым центром в Кемерово понесли отнюдь не все, кто несёт ответственность за халатность по безопасности на объекте.

«То, что произошло в Кемерово на Зимней вишне — там говорили про Стройтехнадзор, и там даже арестовали руководителя местного, но про Стройконтроль я почему-то ничего не услышал. Хотя они, Стройконтроль, именно они ежедневно находятся на объектах и должны смотреть, чтобы там было всё в порядке», — подчеркнул он.