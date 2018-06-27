Ярославль, 27 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. 30 июня в Ярославле состоится открытие моста через Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Работы вступили в завершающую стадию

Строительство моста через Которосль в Ярославле вступило в завершающую стадию. Вчера была закончена укладка верхнего слоя асфальта.

«Все основные работы непосредственно на мостовой конструкции завершены. Уже смонтированы и подключены мачты освещения, заканчивается монтаж перильного ограждения. Сейчас все усилия подрядчик направляет на обустройство подъездных путей к мосту», — сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Со стороны Комсомольской площади осталось оборудовать тротуары и уложить асфальт. С Мышкинского проезда ведутся работы по уплотнению насыпи. Затем подрядчик должен будет выполнить укладку слоя щебня и произвести асфальтовые работы.

В настоящее время на объекте работает порядка 15 единиц техники. Мост, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, должен быть открыт 30 июня в 11 часов. Как ожидается, торжественную церемонию посетит министра транспорта Евгений Дитрих.