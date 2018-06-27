Ковров, Владимирская область, 27 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Ковровский городской суд приостановил работу торгового центра «Ковров-Молл» во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее в торговом центре были найдены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, из-за которых даже было возбуждено уголовное дело.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Решение было принято судом на заседании 26 июня. На нем представители торгового центра настаивали на проведении судебной пожарно-технической экспертизы. Против этого выступала прокуратура, которая посчитала, что имеющихся материалов достаточно, а новое исследование приведет к затягиванию процесса. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей торгового центра: назначил экспертизу и приостановил производство по делу. Вместе с тем судья решил, что нахождение людей в торговом центре опасно для их жизней, и приостановил работу ТРЦ.

«Принимая указанное решение, суд исходил из представленных прокурором сведений о нарушении правил пожарной безопасности во всем здании торгово-развлекательного центра, которые до настоящего времени не устранены, а также учитывал возможность возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, посещающих торгово-развлекательный центр «Ковров-Молл», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Ковров-Молл». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в результате проверок ТРЦ Владимирской области, которые прошли после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, было найдено более 2,5 тыс. нарушений. 83% из них — системные. Например, в 67 случаях в торговых центрах не было системы противопожарной защиты.