Москва, 27 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Страховые выплаты вкладчикам банка «Рублев», у которого Центробанк РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 11 июля, сообщила 27 июня пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении.

Выплата покроет 100% объема всех вкладов физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности при условии, что сумма не превышает 1,4 млн рублей. При наличии счетов в иностранной валюте, сумма будет пересчитываться в рубли по курсу на день отзыва лицензии.

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