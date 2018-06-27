Москва, 27 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Барселона» не исключает приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает издание El Mundo Deportivo.

Soccer0010.com Александр Головин

Представители каталонского клуба посетят матч 1/8 финала ЧМ Россия — Испания, где оценят игрока. Еще один вариант, рассматриваемый «Барселоной» — Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма».

Однако Головин более выгоден каталонцам экономически, и его приобретение — в приоритете. Прежде представители клуба посещали ряд матчей ЦСКА в Лиге чемпионов с участием полузащитника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА о трансфере Головина из-за повышения цены на игрока.

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