Москва, 27 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В России программа помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в целом выполняет свою задачу. При этом в ходе аудиторской проверки выявлен ряд недостатков, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В частности, условия программы сформулированы непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков. Они оказались не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Кредиторами практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях. Кроме того, в полной мере не востребован механизм реструктуризации валютных кредитов, связанный со снижением денежных обязательств заемщика за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса ЦБ РФ.

При этом Счетная палата РФ отметила, что одним из положительных аспектов реализации программы является её ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан, в первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, Так, по состоянию на 1 мая 2018 года 83,1% реструктурированных ипотечных кредитов были предоставлены именно таким семьям. Результаты анализа Счетная палата РФ направит в АО «ДОМ.РФ» и в палаты Федерального Собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным международного рейтингового агентства Moody's, количество ипотечных заемщиков резко вырастет в Российской Федерации до конца 2018 года. В агентстве считают, что число ипотечных заемщиков в стране вырастет благодаря снижению процентных ставок и сохраняющего спроса со стороны населения.

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