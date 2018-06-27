Чебоксары, 27 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Чувашии вносят изменения в постановление правительства в части поддержки молодых учителей. Речь идёт о выплате единовременного пособия после года работы — данное решение принято в 2016 году. Но в ходе реализации появились «спорные вопросы», и в результате из программы «выпали» 83 молодых педагога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Данный вопрос был рассмотрен сегодня, 27 июня, на заседании регионального правительства. Проектом постановления предлагается внести изменения в примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений в сфере образования и науки. Действующей редакцией предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 10 окладов молодым педагогам, принятым на работу с 1 сентября 2016 года. С заявлением о получении выплаты учителя могут обратиться через год после начала работы, то есть право молодых специалистов на получение пособия возникло с сентября 2017 года.

В минобразования отмечают, что «в ряде случаев возникли сложности» при принятии решения о предоставлении пособия, поскольку специалисты на 2016/2017 учебный год могли быть приняты еще в июне — августе 2016 года. Таких педагогов оказалось 83, для выплаты пособия необходимо 4,5 млн рублей.

«В целях исключения подобных спорных вопросов настоящим проектом предлагается распространить выплаты на молодых специалистов, принятых на работу с 1 июня 2016 года», — поясняют в министерстве.

Максимальный расчетный размер пособия молодому специалисту составляет 54 800 рублей.