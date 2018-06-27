Тегеран: просто отрезать Иран от глобального рынка нефти невозможно
Тегеран, 27 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Отрезать Иран от глобального рынка нефти, как того требуют США, будет непросто, заявили 27 июня власти исламской республики, сообщает британское агентство Reuters.
Нефтехимический завод в Абадане, Иран
«Иран экспортирует в общей сложности 2,5 млн баррелей нефти и конденсата в день, просто так отрезать его и за период в несколько месяцев невозможно», — отметил иранский чиновник в интервью местным СМИ.
Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон требует от всех стран положить конец импорту иранской нефти с ноября.