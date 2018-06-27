Нововоронеж, Воронежская область, 27 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Сотрудничество Воронежской области и концерна «Росатом» продолжится, но его формат претерпит изменения. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил врио губернатора Александр Гусев 26 июня в ходе рабочей поездки в Нововоронеж.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев

Глава региона подчеркнул, что Воронежская область и Росатом продолжат сотрудничать, при этом будет изменен формат соглашения. Для Нововоронежа, где расположена АЭС, будет разработана долгосрочная программа комплексного развития.

«Все расчеты были построены относительно уплаты налогов Росатомом в 2012 году. А с этого момента произошел пуск шестого блока, пятый блок реконструировали, выработка повысилась и фактически уплата налогов значительно выросла. Поэтому несправедливо брать за базу 2012 год», — пояснил причины изменения формата врио губернатора.

«С Росатомом мы договоримся, в какой форме будут происходить изменения. Но обещаю — сложившийся базовый уровень финансирования городских программ, 300−350 миллионов рублей в год, мы не снизим. Скорее всего, он даже вырастет», — сказал Александр Гусев.

В целом, как отмечалось на совещании в Нововоронеже, экономическая ситуация в городе стабильная: средний уровень зарплаты — 48 тыс. рублей, что выше, чем в среднем по региону и даже в областном центре, в 2017 году фиксировался рост промышленного производства, но при этом значительно снизился объем инвестиций: был запущен новый энергоблок АЭС, строительство второго продолжается, но близится к завершению. Проблемой остается растущая монозависимость города, и здесь выходом, как отмечалось, может стать развитие малого и среднего бизнеса, в том числе и высокотехнологичного — глава региона обещал поддержку.