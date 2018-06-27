Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Петербургское ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провело обмер всех внутренних помещений многофункционального комплекса «Лахта Центр», который готовится к вводу в эксплуатацию в Петербурге до конца текущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

Всем хорошо известен 462-метровый небоскреб нового комплекса, ставший высочайшим зданием Европы, но внутренние параметры всего комплекса не менее впечатляющие. Площадь помещений «Лахта Центра» составляет около 400 тыс. кв. метров, количество этажей — 90 (включая подземные).

Как сообщили 27 июня в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, специалисты ГУИОН провели первичную инвентаризацию «Лахта Центра», подготовили документацию, включая ведомости помещений, поэтажные планы и технический паспорт. Работы велись с февраля 2018 года.

«В ходе второго этапа будет изготовлен технический план объекта для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», — отметили в комитете.

На основе подготовленной документации «Лахта Центр» в будущем будет поставлен на государственный кадастровый учет.

Офисные пространства комплекса займут структуры группы «Газпром». Помимо этого в высочайшем здании Европы разместятся открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

На 83−86 этажах, на высоте около 360 метров, будет оборудована смотровая площадка небоскрёба, жители и гости Северной столицы смогут побывать на ней уже к концу 2019 года.