Москва, 27 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В ближайшие выходные в Москве ожидаются грозы, град и порывистый ветер, сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, до конца рабочей недели в столице прогнозируется усиление жары. Так, в пятницу, 29 июня, температура воздуха может прогреться до +30 градусов. Однако уже в субботу, 30 июня, погода испортится.

«Пройдут дожди, сопровождаемые раскатами грома, местами они могут быть сильными, — сообщили синоптики. — Не исключено выпадение града, при грозах — шквалистое усиление ветра».

В таких условиях, отмечают метеорологи, жара начнет спадать. В субботу ожидается до +25 градусов, в воскресенье — до +22.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит 26−28 градусов тепла, по области — до +29.

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