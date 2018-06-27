Копенгаген, 27 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Встреча состоялась в преддверие конференции о прогрессе реформ на Украине, сообщает пресс-служба канадского МИД.

Jba.af.mil Нос не в свое дело

В ходе беседы стороны обсудили несколько вопросов международной повестки дня — трагедию народности рохинджа в Мьянме, ситуацию с иранской ядерной программой, а также процесс реформ на Украине, отметили в ведомстве.

«В рамках конференции министр (иностранных дел Канады) встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и другими коллегами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, международная конференция по вопросам реформ на Украине состоится 26−27 июня в Копенгагене. В мероприятии примут участие главы и представители МИД более чем 40 государств, руководители международных организаций и финансовых институтов.

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