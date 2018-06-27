Москва, 27 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Проверки МАГАТЭ дважды подтвердили эффективность атомной безопасности в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом сообщил Глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Российские системы регулирования дважды подвергалась проверкам МАГАТЭ и подтвердили свою эффективность», — сказал Алешин, выступая в Совфеде.

По его словам, «Ростехназор помогает всем странам-новичкам создавать национальные системы регулирования безопасности».