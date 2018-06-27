Киев, 27 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В настоящее время доля рынка ЕС в украинской торговле составляет 42%. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широчайшие возможности для нашего развития, нашего бизнеса», — говорится в сообщении.

По его словам, ежегодно экспорт украинских товаров и услуг в страны ЕС увеличивается почти на треть. За период саммита Украины и ЕС в Брюсселе украинский лидер надеется согласовать дальнейшие пути интеграции Киева в европейскую ассоциацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении членов Совета ЕС предоставить Киеву пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.