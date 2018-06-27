Краснокамск, Пермский край, 27 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края уже сутки как ведутся поиски обезьяны, сбежавшей и цирка-шапито. Со своей программой в город приехал ростовский цирк. Во время кормления двухлетнее животное испугалось сильного шума от машины и выпрыгнуло из клетки, сообщают СМИ.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна

Сотрудники цирка говорят, что обезьяна очень доверчива и тянется к людям. Они переживают, что зверька может взять к себе кто-то домой и призывают не делать этого, потому что обезьяна нуждается в специальном уходе.

Спасатели же призывают к спокойствию горожан, увидевших экзотическое животное на городских улицах. Пермяков просят не обжать обезьяну и сообщать о местонахождения беглянки в единую дежурную диспетчерскую службу.

Стоит отметить, что помимо обезьяны в городе продолжают поиски маисового полоза, который передвигается по дому № 6 по ул. Победы. Змея сбежала ещё в 2017 году и смогла пережить суровую зиму. Недавно пресмыкающееся замечено в одной из квартир, своим визитом она напугала хозяйку. Между тем, жителей предупредили, что полоз не ядовит.

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