Киев, 27 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Число граждан Украины, употребляющих наркотики посредством инъекций, достигает примерно 346 тысяч, а зависимых от применения различных наркотических веществ стало еще больше, передает Укринформ со ссылкой на одного из руководителей государственного учреждения «Центр общественного здоровья МЗ Украины» Ирину Иванчук.

Цитата из х/ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США Инъекция наркотика

«Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ», — пояснила она на брифинге с журналистами.

Иванчук пояснила, что в последние несколько лет на Украине появились новые виды наркотиков и новые способы их употребления, поэтому выявить общее количество наркоманов достаточно сложно. По ее словам, киевскому руководству следует обратить внимание на программы профилактики наркомании, обеспечить доступ молодежи к средствам контрацепции, а также организовать диагностику ВИЧ и лечение.