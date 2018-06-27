Число инъекционных наркоманов на Украине увеличилось до 346 тыс
Киев, 27 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Число граждан Украины, употребляющих наркотики посредством инъекций, достигает примерно 346 тысяч, а зависимых от применения различных наркотических веществ стало еще больше, передает Укринформ со ссылкой на одного из руководителей государственного учреждения «Центр общественного здоровья МЗ Украины» Ирину Иванчук.
«Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ», — пояснила она на брифинге с журналистами.
Иванчук пояснила, что в последние несколько лет на Украине появились новые виды наркотиков и новые способы их употребления, поэтому выявить общее количество наркоманов достаточно сложно. По ее словам, киевскому руководству следует обратить внимание на программы профилактики наркомании, обеспечить доступ молодежи к средствам контрацепции, а также организовать диагностику ВИЧ и лечение.