Якутск, 27 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Доля аэропортовых сборов в цене авиабилетов из Якутска в летний период составляет от 2,4 до 2,6%, поэтому главный аэропорт республики вынужден зарабатывать на парковке автомобилей и продаже еды. Об этом заявил Генеральный директор АО «Аэропорты Якутии» Николай Местников, пояснив, что занимающиеся продажей билетов агентства получают больше — 4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Staselnik Аэропорт Якутска

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Зимой аэропорт Якутска взимает за обслуживание самолётов 6,4−7,1% —в зависимости от направления.

«Это при том, что средняя заполняемость воздушного судна в год должна быть порядка 70%. И вот за такие проценты мы на обслуживание одного воздушного судна привлекаем до 17 единиц техники. В смену работает 300 сотрудников аэропорта, которые обслуживают пассажиров, обеспечивают безопасность, вывозят самолёты на взлётную полосу и так далее», — подчеркнул Николай Местников.

По его словам, руководство аэропорта не устанавливает такие тарифы, поэтому вынуждены зарабатывать другими способами, помимо приёма и обслуживания самолётов и их пассажиров. Модернизировано парковочное обслуживание воздушных ворот Якутии, реконструирован цех бортового питания. Аэропорт может продавать до 10 тыс. порций еды в день и выпускать до 3 тыс. кондитерских изделий.

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«Это называется у нас неавиционными видами деятельности», — пояснил Николай Местников. По его словам, за последние пять лет объём выручки от них в аэропорту Якутска вырос на 31%.

Как сообщало ИА REGNUM, летать самолётами из аэропорта «Якутск» небезопасно, считает руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту). На эту проблему он обращал внимание ещё в 2013 году, и с тех пор ситуация, по его мнению, не изменилась. Камер наблюдения и охраны в отдалении от самого здания нет.

«Зашёл, бомбу положил, и никто тебя никогда не поймает. И если будет какая-то экстренная ситуация, это будет очень печально. У нас ведь проходят игры «Дети Азии», международные соревнования и так далее», — опасался Александр Захаров-ЯКНК.