Барнаул, 27 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Алтайский коммунист с 45-летним стажем Сергей Юрченко, который в мае 2016 года добровольно отказался от должности первого секретаря Алтайского краевого отделения КПРФ, принял решение о выходе из партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 27 июня, сам Сергей Юрченко.

Алтайское отделение КПРФ Один из старейших алтайских коммунистов Сергей Юрченко (в центре) и его товарищи по партии

По его словам, решение покинуть КПРФ не было спонтанным поступком.

«Два года думал и пришёл к выводу, что моих знаний и опыта не хватает, чтобы изменить ситуацию в партии. А я дорожу своей репутацией и авторитетом, надо уметь проигрывать.

Когда я вступал в КПРФ, это было в 1973 году, устав и программа партии меня полностью устраивали, сейчас — нет. Увы, общество деградирует, и в политике от этого никто не застрахован.

В моём понимании происходящего в стране КПРФ в нынешних условиях делает не то, что нужно, она превращается в марксистско-ленинский кружок. Но я всегда считал недостойным быть в команде и выступать против команды», — пояснил Серей Юрченко.

Напомним, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Юрченко был вторым, получив 11,22% голосов избирателей. Но что касается новой избирательной кампании, бывший лидер коммунистов отметил, что не считает правильным, когда коммунисты пытаются занять какие-то высокие посты в исполнительной системе власти, а про российских губернаторов-коммунистов высказался достаточно жёстко: «Были бойцы, а стали никто».

Напомним, в настоящее время регионами управляют двое губернаторов-коммунистов. В Иркутской области — Сергей Левченко, в Орловской —Андрей Клычков.

В Алтайском крае после замены первого секретаря алтайского крайкома КПРФ Сергея Юрченко на амбициозную Марию Прусакову произошло немало скандалов (в том числе и кадровых), причины которых, мягко говоря, представлялись не всегда логичными.

ИА REGNUM уже информировало о том, что теперь даже многие соратники по партии из районных отделений предпочитают дистанцироваться от краевого руководства КПРФ, чтобы не портить имидж ни себе, ни своему отделению.