Москва, 27 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Правительство РФ будет рассматривать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в рамках пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения закона о поправках к федеральному бюджету 2018 года на пленарном заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — подчеркнул Силуанов.

Сенаторы напомнили первому вице-премьеру, что ранее правительство обещало вернуть индексацию пенсий как только доходы в федеральный бюджет вырастут. В 2018 году доходы госказны оказались на 1,8 трлн больше, бюджет стал профицитным, однако пенсии работающим гражданам все еще не индексируются.

«Работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, но при выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться уже в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера», — заявил Силуанов.