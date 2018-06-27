Москва, 27 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». За прошедшие годы форум завоевал широкую известность. Программа пополнилась интересными идеями и инициативами, сообщается на сайте Кремля.

Gov.ru На «Территории смыслов»

На форуме «Территория смыслов на Клязьме» встречается энергичная, творческая, увлечённая молодёжь, представляющая многие регионы России. По мнению президента, на площадках форума начинающие учёные, преподаватели, общественные активисты смогут заявить о себе, продемонстрировать свой профессиональный потенциал, обсудить вопросы в самых различных сферах деятельности.

«Возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, новаторских предложений для того, чтобы реализовать их на практике», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам форума «Территория смыслов на Клязьме» успехов.

Подробнее: В 2018 году смена «Территории смыслов» пройдет под патронатом Госдумы

Как ране сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов» в 2017 году заявил, что «в 2018 году предлагается подготовить смену, которая бы включала в себя молодых политиков, депутатов, где эта смена была бы под патронатом Госдумы и политических фракций».

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