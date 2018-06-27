Москва, 27 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Введение налога для самозанятых граждан в 2019 году протестируют в четырех регионах. Такое поручение дал главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин, сообщает 27 июня пресс-служба Кремля.

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Пилотными регионами выступят Москва, Московская и Калужская области и Татария. Тестирование начнется с 1 января 2019 года и продлится шесть месяцев. В дальнейшем технологию сбора налога планируется распространить на все регионы.

Как пояснил Мишустин, речь идет о механизме удобного взаимодействия между налогоплательщиками и ФНС. Людям достаточно будет зарегистрироваться в системе и исполнить обязательства перед государством «в один клик».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФНС предложил предоставлять самозанятым при регистрации около 10 тыс. рублей налогового капитала.

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