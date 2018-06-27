Калуга, 27 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Калуга» Калужской области появятся два новых резидента, общая сумма инвестиций по проектам которых оценивается в 3,2 млрд рублей. Об этом 27 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области На заседании экспертного совета

Так, на заседании в агентстве были поддержаны заявки «Национальной коллагеновой компании» и ООО «МПТ-Пластик» на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности и получение статуса резидента ОЭЗ «Калуга». Оба проекта будут реализованы на площадке в Боровском районе.

Национальной коллагеновой компанией планируется строительство биотехнологического завода по производству медицинского и пищевого желатина для решения задачи импортозамещения данной продукции в пищевой промышленности, медицине, фармакологии и сельском хозяйстве, а также в полиграфии и строительстве. Будет создано 103 рабочих места. Общий объём инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей.

Проект ООО «МПТ-Пластик» предусматривает строительство производства шлангов технического назначения из ПВХ-пластиката для обеспечения потребителей отрасли машиностроения, пищевой промышленности, агропрома, строительного комплекса, фермерских, приусадебных и дачных хозяйств. Общий объём инвестиций в проект составит 192,3 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 61 рабочее место.

Напомним, в настоящее время 16 крупных международных и отечественных компаний имеют статус резидента особой экономической зоны «Калуга». Зона размещается на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га.