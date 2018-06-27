Минусинск, Красноярский край, 27 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

По данным ведомства, ДТП произошло утром 27 июня на перекрестке улиц Мира и Большевистская в городе Минусинске. Среди пострадавших — двое 15-летних подростков, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники и свидетели ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что в результате столкновения автобусов с легковушкой пострадали восемь человек. При ДТП один из автобусов опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования у водителя легкового автомобиля выявлено состояние алкогольного опьянения 1,47 промилле.