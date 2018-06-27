Киев, 27 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Украины призвало областные и городские власти принять все необходимые меры и не допустить политической агитации в стенах учебных учреждений. Письмо с такими рекомендациями было разослано на места после скандала с пиар-акцией, которую лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил в спортивной школе Сосновского района Черниговской области.

Facebook.com/LiashkoOV/photos Скриншот со страницы Олега Ляшко в Facebook

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О посещении школы Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. На опубликованном фото воспитанники школы были одеты в футболки с символикой Радикальной партии. В действиях политика ведомство усмотрело нарушение законодательства, сообщает портал eadaily.com. В минобре заявили, что министерство осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 20 189 году на Украине состоятся выборы президента и нового созыва Верховной рады. Главу государства будут выбирать 31 марта, а парламентариев — 27 октября. Добавим, что, по данным социологического опроса, в президентском рейтинге на Украине в апреле 2018 года лидировала бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Действующий глава страны Пётр Порошенко оказался на третьем месте с 9% голосов опрошенных, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский получили по 8% голосов.