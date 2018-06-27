Анкара, 27 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 99 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 27 июня Anadolu.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

Среди подозреваемых в участии в деятельности организации, считающейся в Турции террористической, присутствуют 30 бывших пилотов ВВС страны. Спецоперации по аресту обвиняемых проходят в 13 провинциях государства.

Напомним, лидер ФЕТО религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется Анкарой в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года. При подавлении путча погибли 250 человек, свыше 2 тыс. пострадали.