Москва, 27 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации пригласят на очередное пленарное заседание министра энергетики Александра Новака, чтобы заслушать его отчет о том, какие меры министерство готово предпринимать для регулирования цен на топливо и бензин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом в ходе пленарного заседания заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Мы бы хотели пригласить на следующее пленарное заседание министра энергетики Новака, в целом по подготовке к осенне-зимнему сезону регионов. И в том числе нас, конечно, интересует эта тема (топливных цен), как она будет развиваться дальше и как Минэнерго будет ее решать концептуально», — заявила Матвиенко.

Накануне Росстат официально подтвердил резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в мае 2018 года. По данным анализа службы, такие изменения вызваны снижением объемов добычи и переработки нефти, но при этом ростом ее экспорта. Повышение цен на бензин отметили не менее 19 регионов РФ. По данным Росстата, наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане (10,2%), Ивановской области (9,8%) и Брянской области (9,7%).