Москва, 27 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Минфин фиксирует рост реальных зарплат, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«В текущем году рост зарплат составил 6,3%, а в законе и в прогнозе показатель составлял около 4%», — сказал глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет на 2018 год.

«Реальные зарплаты выросли на 9%», — сообщил министр.

По его словам, «это связано с тем, что мы выполняем задачи, поставленные президентом по увеличению зарплат, пенсий и пособий».