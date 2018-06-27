Ярославль, 27 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Жители многоквартирных домов с лифтами в Ярославле оплатили капитальный ремонт лифтов дважды. Такой вывод можно сделать из ответов АО «Ярославльлифт» на запросы жителей города.

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Вопросы у ярославцев возникли в связи с массовой заменой лифтов за счет средств фонда капремонта в Ярославле и области. Ярославцы опасаются, что, согласившись на замену лифтов в рамках средств, собранных на капитальный ремонт, они в дальнейшем останутся без ремонта крыш, труб, конструктивных элементов, так как собранные ими средства уже будут истрачены на лифты.

Ответ «Ярославльлифта» жителю Ярославля

Активные жители решили разобраться, за что они платили раньше в коммунальных квитанциях за содержание и обслуживание лифтов. Как следует из ответов на запрос собственников помещений в домах на ул. Белинского, 30 и Нефтяников, 21, в платеж «Ярославльлифту» входил как текущий, так и капитальный ремонт лифтов.

«К капитальному ремонту относится замена нижеперечисленного лифтового оборудования: электродвигателя главного привода, редуктора лебедки, тормозного устройства, электрощита управления лифтом, купе кабины, ограничителя скорости, створок дверей кабины и шахты, канатоведущего шкива, канатов, подвесок», — говорится в ответе АО «Ярославльлифт».

Иначе говоря, за счет сборов, которые платили и платят жители города в коммунальных квитанциях, в течение многих лет проводился капитальный ремонт лифтов. А сейчас те же самые работы, только единовременно, проводятся за счет средств, которые те же жители заплатили в фонд капремонта.

Так в доме на ул. Нефтяников, 21, с 2007 по 2017 год сбор на капитальный ремонт лифта с собственников составил около 96 тыс рублей. Работ капитального характера «Ярославльлифт» произвел на 48 тыс рублей: это замена тяговых канатов, створок дверей кабины и шахты, и так далее.

Ответ «Ярославльлифта» жителю Ярославля

При этом «Ярославльлифт» производил работы, которые действительно требовались по результатам регулярного обследования. Более того, специализированная организация даже не смогла израсходовать все деньги: остаток средств на 1 января 2018 году на капитальный ремонт составил 47,6 тыс рублей.

Ответ «Ярославльлифта» жителю Ярославля

А в 2018 году жителям дома было предложено заменить исправно работающий лифт, но уже за счет средств, собранных жителями в фонд капремонта. Такую возможность дает федеральный закон.

Руководство регионального фонда капитального ремонта заявило о намерении потратить 1 млрд рублей в течение 2018−19 годов на замену лифтов. При этом о каком-либо возврате денег, уплаченных за капремонт лифтов в рамках квартплаты, речи не идет. Более того, деньги на капитальный ремонт лифтов продолжают собираться в рамках коммунальных квитанций.

Депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов, входящий в комитет по жилищной политике и ЖКХ, считает, что ситуация требует тщательного изучения.

Решение о приоритетной замене лифтов — это федеральный тренд, так как речь идет о безопасности. Но здесь надо исходить из состояния каждого конкретного лифта. Если он проходил качественный ремонт и у него продлен срок эксплуатации, даже если официальный ресурс выработан, можно заняться более актуальными проблемами дома. Люди должны осознанно принимать решение о том, какие работы на доме необходимо выполнить в первую очередь. Что касается возможного двойного финансирования одних и тех же работ со стороны жителей — то этого быть не должно. Я изучу вопрос ценообразования тарифов «Ярлифта», и, если нужна будет реакция, она последует», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы России Илья Осипов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославский фонд капремонта разыграл аукцион на сумму более чем в полмиллиарда рублей на замену 254 лифтов. Менять их будет ООО «Трансэнерго» — партнер белорусского Могилевского завода.