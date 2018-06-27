Ярославцы дважды оплатили капитальный ремонт лифтов
Ярославль, 27 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Жители многоквартирных домов с лифтами в Ярославле оплатили капитальный ремонт лифтов дважды. Такой вывод можно сделать из ответов АО «Ярославльлифт» на запросы жителей города.
Вопросы у ярославцев возникли в связи с массовой заменой лифтов за счет средств фонда капремонта в Ярославле и области. Ярославцы опасаются, что, согласившись на замену лифтов в рамках средств, собранных на капитальный ремонт, они в дальнейшем останутся без ремонта крыш, труб, конструктивных элементов, так как собранные ими средства уже будут истрачены на лифты.
Активные жители решили разобраться, за что они платили раньше в коммунальных квитанциях за содержание и обслуживание лифтов. Как следует из ответов на запрос собственников помещений в домах на ул. Белинского, 30 и Нефтяников, 21, в платеж «Ярославльлифту» входил как текущий, так и капитальный ремонт лифтов.
«К капитальному ремонту относится замена нижеперечисленного лифтового оборудования: электродвигателя главного привода, редуктора лебедки, тормозного устройства, электрощита управления лифтом, купе кабины, ограничителя скорости, створок дверей кабины и шахты, канатоведущего шкива, канатов, подвесок», — говорится в ответе АО «Ярославльлифт».
Иначе говоря, за счет сборов, которые платили и платят жители города в коммунальных квитанциях, в течение многих лет проводился капитальный ремонт лифтов. А сейчас те же самые работы, только единовременно, проводятся за счет средств, которые те же жители заплатили в фонд капремонта.
Так в доме на ул. Нефтяников, 21, с 2007 по 2017 год сбор на капитальный ремонт лифта с собственников составил около 96 тыс рублей. Работ капитального характера «Ярославльлифт» произвел на 48 тыс рублей: это замена тяговых канатов, створок дверей кабины и шахты, и так далее.
При этом «Ярославльлифт» производил работы, которые действительно требовались по результатам регулярного обследования. Более того, специализированная организация даже не смогла израсходовать все деньги: остаток средств на 1 января 2018 году на капитальный ремонт составил 47,6 тыс рублей.
А в 2018 году жителям дома было предложено заменить исправно работающий лифт, но уже за счет средств, собранных жителями в фонд капремонта. Такую возможность дает федеральный закон.
Руководство регионального фонда капитального ремонта заявило о намерении потратить 1 млрд рублей в течение 2018−19 годов на замену лифтов. При этом о каком-либо возврате денег, уплаченных за капремонт лифтов в рамках квартплаты, речи не идет. Более того, деньги на капитальный ремонт лифтов продолжают собираться в рамках коммунальных квитанций.
Депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов, входящий в комитет по жилищной политике и ЖКХ, считает, что ситуация требует тщательного изучения.
Решение о приоритетной замене лифтов — это федеральный тренд, так как речь идет о безопасности. Но здесь надо исходить из состояния каждого конкретного лифта. Если он проходил качественный ремонт и у него продлен срок эксплуатации, даже если официальный ресурс выработан, можно заняться более актуальными проблемами дома. Люди должны осознанно принимать решение о том, какие работы на доме необходимо выполнить в первую очередь. Что касается возможного двойного финансирования одних и тех же работ со стороны жителей — то этого быть не должно. Я изучу вопрос ценообразования тарифов «Ярлифта», и, если нужна будет реакция, она последует», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы России Илья Осипов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославский фонд капремонта разыграл аукцион на сумму более чем в полмиллиарда рублей на замену 254 лифтов. Менять их будет ООО «Трансэнерго» — партнер белорусского Могилевского завода.