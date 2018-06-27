Париж, 27 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Законопроект о сельском хозяйстве и продовольствии, целью которого является перераспределение торговых отношений в пользу фермеров, будет рассмотрен в Сенате, сообщает Le Point.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Благодаря этому законопроекту мы хотим защитить разнообразие сельского хозяйства», — заявил министр сельского хозяйства Стефан Траверт.

«Речь идет не о противодействии сельскохозяйственным моделям, а наоборот, они дополняют друг друга и создают достаточные ресурсы для развития нашей местной экономики и выхода на международный рынок», — добавил он.

«Существует опасение, что текст, относится только к 40% фермеров и не касается большинства секторов. Ожидаемое увеличение доходов фермерских хозяйств не учитывает расходы и борьбу вокруг этого проекта», — заявил избранный представитель Saône-et-Loire.

В комитете сенаторы рассмотрят статью о пересмотре цен на продукцию, состоящую из более чем 50% сельскохозяйственного сырья, цена которого значительно возрастет.

Всего было представлено 777 поправок, рассмотрение которых должно быть завершено в эту пятницу (29 июня). В Национальном собрании было более 2300 поправок.