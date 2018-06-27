Москва, 27 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В России снижается доля граждан склонных думать, что старшее поколение не учитывает мнения детей и молодежи (с 37% в 2012 г. до 31% в 2018 г.). При этом выросло число граждан, считающих что пожилые люди в России не получают того, что заслужили (с 78% в 2012 г. до 87% в 2018 г.).

Василий Максимов. Всё в прошлом. 1889

Детям стоит отказаться от образа жизни родителей и искать свой путь в жизни, уверены 75% опрошенных, при этом чаще так думают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (83%). Доля тех, кто советует детям идти по стопам своих родителей, снизилась на 12 п.п. 83% граждан отметили, что молодёжь в настоящее время самостоятельно выбирает жизненный путь, не спрашивая родителей.

Опрос проведен 24 июня 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов.

Подробнее: Проблема «отцов» и «детей» существует, полагают 36% граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проблема «отцов» и «детей», которые не могут понять друг друга в России, существует, полагают 36% граждан. Причем эта доля с 2014 года выросла с 29%. О разногласиях чаще всего говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (49%).

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