Аргентина-на-Неве: в Петербурге всю ночь праздновали победу команды Месси
Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Празднования победы сборной Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2018 над сборной Нигерии продолжались в Петербурге всю ночь с 26 на 27 июня. Они бурно начались на Крестовском острове сразу по окончании игры, в которой аргентинцы победили со счетом 2:1, а затем перекинулись в центр города.
Больше всего аргентинцев собралось этой ночью у Гостиного двора на Невском проспекте. Туда приехали болельщики со стадиона и пришли те, кто наблюдал за матчем в фан-зоне на Конюшенной площади.
Фанаты постоянно скандировали Vamos, Argentina («Вперед, Аргентина») и пели гимн Аргентины, отмечая выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.
«Там развернули огромные баннеры в поддержку сборной и портреты папы римского, а также кумира всех аргентинцев — Лионеля Месси», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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Несмотря на то, что метро Петербурга продлило свою работу до двух часов ночи, большинство фанатов Аргентины не спешило разъезжаться по своим гостиницам и съемным квартирам, продолжая радоваться за своих кумиров, изрядно потрепавших нервы болельщиков на этом чемпионате.
В 1/8 финала аргентинские футболисты встретятся со сборной Франции. Месси уже пообещал французам серьезный спортивный бой.
О том, как город пережил нашествие аргентинских болельщиков и их триумф, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.