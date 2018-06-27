Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Празднования победы сборной Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2018 над сборной Нигерии продолжались в Петербурге всю ночь с 26 на 27 июня. Они бурно начались на Крестовском острове сразу по окончании игры, в которой аргентинцы победили со счетом 2:1, а затем перекинулись в центр города.

Дарья Драй ИА REGNUM
Барабан Аргентина
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем
Дарья Драй ИА REGNUM
Охрана стадиона
Дарья Драй ИА REGNUM
Охрана стадиона

Больше всего аргентинцев собралось этой ночью у Гостиного двора на Невском проспекте. Туда приехали болельщики со стадиона и пришли те, кто наблюдал за матчем в фан-зоне на Конюшенной площади.

Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинский фанат
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские фанаты в масках футболистов
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинский фанат
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанатка сборной Аргентины

Фанаты постоянно скандировали Vamos, Argentina («Вперед, Аргентина») и пели гимн Аргентины, отмечая выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.

«Там развернули огромные баннеры в поддержку сборной и портреты папы римского, а также кумира всех аргентинцев — Лионеля Месси», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Дарья Драй ИА REGNUM
Русские за Аргентину
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинский фанат

Несмотря на то, что метро Петербурга продлило свою работу до двух часов ночи, большинство фанатов Аргентины не спешило разъезжаться по своим гостиницам и съемным квартирам, продолжая радоваться за своих кумиров, изрядно потрепавших нервы болельщиков на этом чемпионате.

Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские болельщики после победы сборной
Дарья Драй ИА REGNUM
Празднование победы сборной Аргентины
Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские фанаты после победы

В 1/8 финала аргентинские футболисты встретятся со сборной Франции. Месси уже пообещал французам серьезный спортивный бой.

О том, как город пережил нашествие аргентинских болельщиков и их триумф, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Аргентинские фанаты после победы