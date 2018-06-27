Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Празднования победы сборной Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2018 над сборной Нигерии продолжались в Петербурге всю ночь с 26 на 27 июня. Они бурно начались на Крестовском острове сразу по окончании игры, в которой аргентинцы победили со счетом 2:1, а затем перекинулись в центр города.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабан Аргентина

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана стадиона

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана стадиона

Больше всего аргентинцев собралось этой ночью у Гостиного двора на Невском проспекте. Туда приехали болельщики со стадиона и пришли те, кто наблюдал за матчем в фан-зоне на Конюшенной площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты в масках футболистов

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатка сборной Аргентины

Фанаты постоянно скандировали Vamos, Argentina («Вперед, Аргентина») и пели гимн Аргентины, отмечая выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.

«Там развернули огромные баннеры в поддержку сборной и портреты папы римского, а также кумира всех аргентинцев — Лионеля Месси», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Дарья Драй ИА REGNUM Русские за Аргентину

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинский фанат

Несмотря на то, что метро Петербурга продлило свою работу до двух часов ночи, большинство фанатов Аргентины не спешило разъезжаться по своим гостиницам и съемным квартирам, продолжая радоваться за своих кумиров, изрядно потрепавших нервы болельщиков на этом чемпионате.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики после победы сборной

Дарья Драй ИА REGNUM Празднование победы сборной Аргентины

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты после победы

В 1/8 финала аргентинские футболисты встретятся со сборной Франции. Месси уже пообещал французам серьезный спортивный бой.

О том, как город пережил нашествие аргентинских болельщиков и их триумф, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.