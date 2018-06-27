Москва, 27 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Проблема «отцов» и «детей», которые не могут понять друг друга в России, существует, полагают 36% граждан. Причем эта доля с 2014 года выросла с 29%. О разногласиях чаще всего говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (49%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаил Ватутин. Воспитатель. 1892

28% опрошенных считают, взаимопонимание людей разного поколения возможно благодаря проживанию в одной стране. 17% заявили об отсутствии противоречий между поколениями. 9% жителей России уверены, что проблемы «отцов» и «детей» не существует.

Опрос проведен 24 июня 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, семья остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

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