Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском ремонтные бригады заняты ликвидацией аварии, оставившей без света жителей 96 многоквартирных домов в нескольких районах города. Об этом сообщает 27 июня пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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«Бригады камчатских энергетиков ведут работы по ликвидации последствий аварии, которая днем 27 июня 2018 года произошла на ТЭЦ-2. Под отключение попали 96 многоквартирных жилых домов в нескольких микрорайонах Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся работы по перераспределению мощности и подключению потребителей электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня после отключения высоковольтной линии 110 кВ «Сунтар — Вилюйск» без света остались около 70 тыс. человек. Энергетики развернули работу резервного дизельного генератора на ДЭС «Вилюйск».

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