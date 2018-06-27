Ярославль, 27 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославле около 100 человек вышли на организованный профсоюзами пикет против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединении организаций профсоюзов региона.

Fnpryar.ru Пикет в Ярославле

В пикете в парке Мира приняли участие молодежные активисты профсоюзов. Они вышли с плакатами: «Пенсии должно хватать на жизнь, а не на выживание!», «Мы хотим дожить до пенсии!», «Нет — повышению пенсионного возраста! Да — повышению уровня жизни пенсионера!», «Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе!» и другими.

В Ярославской области средняя продолжительность жизни мужчин — 64 года. При повышении пенсионного возраста до 65 лет большинство мужчин в регионе не доживут до пенсии. Повышение продолжительности жизни в стране предполагается обеспечить в 2024 году, значит, начинать пенсионную реформу в 2019 году еще рано», — сказал председатель профсоюзного объединения Ярославской области Сергей Соловьев.

Еще один пикет профсоюзы проведут на том же месте 28 июня.