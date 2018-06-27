Москва, 27 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам направить официальный запрос от имени верхней палаты парламента в Минпромторг в связи с экспортом кедрового ореха в Китай, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

ugraland Хвоя и шишки сибирского кедра

Член Совфеда Светлана Горячева (Приморский край) обратила внимание на то, что Генпрокуратура провела проверку в связи с ситуацией вокруг вывоза кедрового ореха из России — проверки проводились не только в Приморском крае, но и в других регионах. По данным Генпрокуратуры, за два года было оформлено около 600 деклараций и вывезено порядка 19 тыс. тонн кедрового ореха на сумму 700 млн рублей. Зафиксированы заниженные данные по декларациям, возбуждены дела.

«Хватит быть донором наших природных ресурсов», — считает сенатор.

Она также сомневается, что такой масштабный экспорт учитывал внутренние природные потребности, не был согласован с Минприроды.

Спикер Совфеда предложила верхней палате парламента «подготовить обращение от имени Совфеда в Минпром, поставить все вопросы и попросить проинформировать на заседании».

"Проверка Генпрокуратуры — разовая акция, нам нужно, чтобы работала система», — сказала Матвиенко.