Москва, 27 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Часть улиц в районе стадиона «Спартак» сегодня будет перекрыта в связи с проведением матча Сербия-Бразилия, сообщила пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр организации дорожного движения в Москве

Останавливаться будет запрещено на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и на улице Летная.

Игра на стадионе начнется в 21:00, упорядочить движение и организовать пешеходные зоны требуется по стандарту FIFA. Местные жители смогут проехать к своим домам без ограничений при условии получения ими пропуска в префектуре СЗАО.

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