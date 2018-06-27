Джакарта, 27 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Полиция арестовала двух подозреваемых в распространении «черной кампании» против одного из кандидатов на Центральной Яве, сообщает Antaranews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Начальник главного штаба полиции Центральной Явы Кондро Кироно подтвердил в среду, 27 июня, что арест двух человек, связан с нарушением Закона № 11 от 2008 года об информации и электронной транзакции.

Полиция арестовала двух преступников на основе отчета о том, что на их мобильный телефон поступило короткое сообщение. Сотрудники полиции проверяют всю полученную информацию.

Кондро Кироно отметил, что подозреваемые не принадлежат к государственному аппарату. Однако полиция все еще расследует, является ли автомобиль, используемый преступником, государственным транспортным средством или нет.