Москва, 27 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Банковский сектор в последнее время переживает трудные времена, ему приходится работать с низкой маржинальностью, повышать эффективность управления, работать под давлением ЦБ РФ (имеется в виду увеличение документооборота). Каждый месяц несколько банков теряют лицензии и деньги вкладчиков, а общий фон далек от идеального. В то же время, снижение ключевой ставки от ЦБ привело к взрывному спросу на кредитование со стороны населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В целом, граждане России взяли в кредит у банков около 12,8 трлн рублей. Это больше, чем годом ранее, на 1,8 трлн рублей, а основной рост пришелся на ипотечные кредиты. Как известно, основные игроки на этом рынке — Сбербанк и ВТБ, поэтому львиная доля средств аккумулируется у них. Можно отметить и еще одну тенденцию, снизился размер просроченных кредитов — почти до 6% или на 100 млрд рублей. Это стало возможным из-за масштабной атаки банков на население с услугой перекредитования и также, от снижения ставок», — пояснил эксперт.

К сожалению, говорить о том, что доходы населения выросли, пока не приходится, политика постоянного ослабления рубля, хотя его, как бы, отпустили в «свободное плавание», реальные доходы снизила уже на 9,3% по отношению к предыдущему периоду. Кроме того, политика ЦБ по ограничению экспансии банков в потребительском кредитовании привела к расцвету микрофинансовых организаций (МФО) (далеко не все из них лицензированы) и к росту кредитования от них почти на 50%.

«В итоге, госбанки получили дополнительное преимущество на рынке кредитования, частные банки, как и МФО вынуждены в борьбе за потребителя повышать свою эффективность, а население получает конкуренцию за его деньги и возможность получения выбора на более привлекательных условиях», — отметил Блинов.

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