Взрывной спрос на кредиты вызван снижением ставки ЦБ РФ
Москва, 27 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Банковский сектор в последнее время переживает трудные времена, ему приходится работать с низкой маржинальностью, повышать эффективность управления, работать под давлением ЦБ РФ (имеется в виду увеличение документооборота). Каждый месяц несколько банков теряют лицензии и деньги вкладчиков, а общий фон далек от идеального. В то же время, снижение ключевой ставки от ЦБ привело к взрывному спросу на кредитование со стороны населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
«В целом, граждане России взяли в кредит у банков около 12,8 трлн рублей. Это больше, чем годом ранее, на 1,8 трлн рублей, а основной рост пришелся на ипотечные кредиты. Как известно, основные игроки на этом рынке — Сбербанк и ВТБ, поэтому львиная доля средств аккумулируется у них. Можно отметить и еще одну тенденцию, снизился размер просроченных кредитов — почти до 6% или на 100 млрд рублей. Это стало возможным из-за масштабной атаки банков на население с услугой перекредитования и также, от снижения ставок», — пояснил эксперт.
К сожалению, говорить о том, что доходы населения выросли, пока не приходится, политика постоянного ослабления рубля, хотя его, как бы, отпустили в «свободное плавание», реальные доходы снизила уже на 9,3% по отношению к предыдущему периоду. Кроме того, политика ЦБ по ограничению экспансии банков в потребительском кредитовании привела к расцвету микрофинансовых организаций (МФО) (далеко не все из них лицензированы) и к росту кредитования от них почти на 50%.
«В итоге, госбанки получили дополнительное преимущество на рынке кредитования, частные банки, как и МФО вынуждены в борьбе за потребителя повышать свою эффективность, а население получает конкуренцию за его деньги и возможность получения выбора на более привлекательных условиях», — отметил Блинов.
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