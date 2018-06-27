Ярославль, 27 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. 26 июня комиссия оценила качество работ, выполненных на улице Златоустинской в Ярославле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Ремонт нареканий не вызвал

Претензий к качеству работ у проверяющих, в число которых вошли представители МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», ДГХ мэрии города Ярославля, общественники и журналисты, не возникло.

На дороге протяженностью 700 метров уложили асфальт, установили бордюрный камень и нанесли разметку, заменили пять ливневых колодцев и исправили уклон дорожного полотна, решив тем самым проблему скопления воды.

«Перед тем, как принять у подрядчика работу, мы сделали вырубку асфальта и отправили пробы на экспертизу. Результаты исследований этих проб показали, что асфальт соответствует заданному стандарту, недочетов нет», — рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии города Ярославля Виктор Макеев.

Улицу ремонтировало государственное предприятие «Ярдормост», которое выиграло аукцион на ремонт 14 дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля. Всего на сегодняшний день у подрядчика в работе семь объектов.

Между тем к дорогам в самом крупном районе Ярославля — Дзержинском — так и не приступили, точно так же как и в Заволжском районе. Подрядчик, который выиграл контракты на ремонт дорог, обещает, что в первую очередь сосредоточится на самой разбитой дороге в городе — проспекте Авиаторов. На этот объект дорожные рабочие должны выйти на этой неделе, жителей же Дзержинского района призвали «потерпеть» еще. Между тем Ленинградский проспект становится все менее пригодным для проезда, на отдельных участках из—за ям и ухабов, которые не заделывают в ожидании основательного ремонта, создаются аварийные ситуации.

Когда подрядчик приступит к ремонту дорог в Дзержинском районе — в региональном правительстве не уточняют.