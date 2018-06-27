Берлин, 27 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Ангела Меркель молчала. Во время пресс-конференции она улыбнулась в двух случаях: когда Педро Санчес пожелал хорошей игры немецкой сборной в следующем матче и когда он отказался оценивать последствия для Евросоюза «братоубийственной войны», развернувшейся между немецким правящим блоком, которая всерьез угрожает преемственности правительства в Берлине, пишет газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Что касается внутренних дел Германии… у меня достаточно внутренних дел в Испании», — сказал Санчес, вызвав у Меркель полную благодарности улыбку.

Ранее Ангела Меркель не смущалась говорить, что ее предпочтительным выбором для Испании был Мариано Рахой, но с этого момента начинается преемственность работы. Кроме того, Санчес прибыл как поддержка, в которой она так нуждается сейчас. В миграционной политике — той ниточке, на которой висит ее правительство — испанская позиция приобрела вес поддержки. Педро Санчес подтвердил, что Испания желает играть большую роль.

«Санчес — не социалист», — успокоила пресс-служба испанского МИД немецких журналистов, которые связали слово «социалистический» с правительством коммунистической Германии (Педро Санчес — лидер «Испанской социалистической рабочей партиии» — прим. пер.).

«Кажется, наряду с Макроном (президент Франции Эммануэль Макрон), Меркель завоевала нового политического друга в Европе», — констатировала газета Bild.

Как сообщало ИА REGNUM, стороны договорились по пяти пунктам из семи, обсуждавшимся 26 июня во время переговоров в Берлине. И Германия, и Испания выступают за выработку единого согласованного решения миграционного вопроса в рамках ЕС.