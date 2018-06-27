Южно-Сахалинск, 27 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Сахалинская область получит 25,3 млрд рублей из федерального бюджета в виде субсидий за три года. Средства предназначены для реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста. Распоряжение об этом подписано в федеральном правительстве. Это — почти половина от общей суммы, выделенной всему Дальнему Востоку для реализации социально-экономических программ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалинская область

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В 2018 году островной регион получит 13,6 млрд рублей, в 2019 — 6,8 млрд, в 2020 году — 4,9. Поэтапное выделение средств позволит не допустить их несвоевременное освоение.

Средства из федерального бюджета планируется потратить на возведение десятков социально-значимых объектов: школ, детских садов, больниц, дорог и других.

«Мы видим, что федеральный центр выполняет свое обещание — не допустить несбалансированности бюджета Сахалинской области после изъятия части доходов от нефтегазового проекта «Сахалин-2», обеспечить выполнение всех социальных обязательств и дальнейшее поступательное развитие территории», — отметили в минэкономразвития Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительством РФ было принято решение о перераспределении доходов бюджета Сахалинской области по проекту «Сахалин-2» в пользу федерального бюджета из расчета 75% на 25%. Ранее большая часть средств, 75%, оставалась на островах. Решение правительства вызвало протесты на Сахалине — люди выходили на митинги, отправляли массовые обращения в адрес главы государства Владимира Путина. Далее в Москве было принято решение о возмещении утраченных доходов сахалинскому бюджету в виде субсидий. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев особо подчеркнул недопустимость падения уровня жизни людей в единственном островном регионе России.