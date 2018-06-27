Москва, 27 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Котировки на нефть продолжают держаться коридора $75−80 за баррель. Они продолжают меняться на новостях об увеличении добычи углеводородов на 1 млн баррелей в сутки в течение месяца, хотя влияние этого фактора до сих пор нельзя оценить полноценно. Как показывают торги на мировых биржах, ралли на нефтяных рынках снова возобновляется, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

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«27 июня становится днем, когда разворот еще более укрепляется на позициях, сверх $76 за баррель, а другие новости по запасам углеводородов в США и ЕС только подтверждают правильность запроса участников торгов. Кроме того, Иран, как и Ливия, также не добавляют оптимизма в рост предложения до окончания года, поэтому некоторый дефицит предполагает дальнейший прирост котировок к верхней границе коридора — $80 за баррель», — полагает эксперт.

Для России ралли по котировкам цен на нефть остается хорошим подспорьем для наполнения бюджета и снижения давления на экономику страны. Развитие нефтяной отрасли, как и удержание, недавно завоеванных рынков требует масштабных инвестиций в разведку и добычу, которые теперь приходят компаниям за счет увеличения квот на добычу и повышения стоимости барреля.

«Прирост прибыли снижает и потребность гнать на экспорт больше бензина, поэтому ослабление давления будет и здесь, а изменение цен на заправках даже на 2−3 рубля можно признать в заслугу государству (ему очень не хватает сейчас зримых побед в экономической плоскости, хотя реальный прирост продолжается)», — отметил Ширяев.

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