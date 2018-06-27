Ярославль, 27 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. День памяти о погибших в Ярославском восстании в 1918 году не появится в официальном перечне памятных дат Ярославской области. Ярославская областная дума на заседании 26 июля проголосовала против законопроекта, предложенного депутатами «Парнаса» Сергеем Балабаевым и Василием Цепендой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль после восстания 1918 года

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в год 100-летия восстания депутаты предлагали увековечить дату его начала — 6 июля. В ходе обсуждения авторы внесли поправку с предложением сделать памятной датой день окончания восстания — 21 июля. Однако ни один из этих вариантов не прошел.

Замечания к законопроекту представили правительство области, правовое управление думы, прокуратура и управление минюста.

Вопрос об оценке восстания носит дискуссионный характер. Пояснительная записка содержит ряд неточностей и неподтверждённые данные. Целесообразно провести публичную процедуру изучения общественного мнения по данному вопросу», — говорится в заключении правительства Ярославской области.

Профильный комитет думы также дал отрицательное заключение на проект закона. На заседании депутат Василий Цепенда пояснил, что предлагается чтить память всех погибших, вне зависимости от их политических убеждений, но не убедил коллег. Депутаты проголосовали против.

В настоящее время региональным законом установлены такие памятные даты как день битвы на реке Сить, день образования Ярославской губернии, день полета в космос Валентины Терешковой и ряд других.

У историков и краеведов до сих пор нет однозначной оценки событий 1918 года, когда власть в центральной части города захватили сторонники антибольшевистского «Союза Защиты Родины и Свободы». При поддержке англо-французского десанта они хотели свергнуть советскую власть и вернуть Россию в Первую Мировую войну. Восстание было жестоко подавлено, центр города получил существенные разрушения в ходе артобстрела со стороны красных. Точное число жертв восстания не установлено.