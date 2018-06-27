Анкара, 27 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по борьбе с терроризмом Бретт Макгерк отметил успешное взаимодействие Анкары и Вашингтона по выводу из сирийского Манбиджа вооруженных отрядов Народных защитников (YPG), а также подразделений Рабочей партии Курдистана (PKK). Об этом пишет 27 июня турецкое агентство Anadolu.

Incirlik.af.mil Военное сотрудничество США и Турции

«Я приветствую деятельность, которую мы ведем в регионе, в частности, в Манбидже, с нашим союзником по НАТО и партнером по коалиции — с Турцией. США и Турция согласовали дорожную карту (по Манбиджу). Наши консультации были эффективными и плодотворными», — цитирует агентство слова Макгерка.

Напомним, над совместным планом по выводу курдских боевиков из сирийского Манбиджа, расположенного к западу от реки Евфрат, Вашингтон и Анкара начали работать с июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая и американская стороны продолжают консультации по патрулированию территории в сирийском районе Манбидж.

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