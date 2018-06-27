Новотроицк, Оренбургская область, 27 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области фирму привлекли к административному наказанию за незаконное вознаграждение, которым директор фирмы в течение почти трёх лет одаривала начальника одного из отделом градообразующего предприятия. Общая сумма, переданная коммерсантом, составила 1 млн рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Разоблачение

По данным надзорного ведомства начальник управления снабжения сырьем коммерческой дирекции требовал денежные средства за общее покровительство и создание преимуществ при исполнении обязательств поставщика продукции по заключенным договорам. Фирма с мая 2012 года по январь 2015 года откликалась на эти требования. Впоследствии директор организации обратилась в правоохранительные органы и сообщила о коррупционном преступлении.

В отношении фирмы возбудили административное производство, а в отношении сотрудника градообразующего предприятия — уголовное. За незаконное вознаграждение юридическое лицо оштрафовано на 10 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Управленец, вымогавший деньги, признан виновным за неезаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, и приговорен к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Однако от этого наказания был освобождён.

Как пояснили в надзорном ведомстве, поскольку участниками преступления стали коммерческие организации, то уголовное дело возбуждалось по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», если бы фигурант являлся госслужащим, то применили бы 290 статью УК РФ «Получение взятки».

Примечательно, что в уголовном деле фигурировала ещё одна фирма. С неё сотрудник крупнейшего новотроицкого предприятия требовал также вознаграждение, предлагая всё те же услуги покровительства. Если от наказания по первому эпизоду (штрафу в 500 тыс. рублей) мужчине удалось избежать за сроком давности совершения преступления, то по второму эпизоду придётся всё-таки расплачиваться. Финансовые притязания с июля 2015 года по июнь 2017 года вылились в передачу в общей сложности 450 тыс. рублей. В итоге, согласно приговору суда, управленец должен выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Добавим, что до вынесения приговора мужчина был уволен с предприятия.

Стоит отметить, что в регионе отмечен рост преступлений коррупционной направленности. За январь-апрель 2018 года их число выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Удельный вес преступлений данной категории в общей структуре преступности Оренбуржья превышает показатели ПФО и РФ.