Москва, 27 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке столицы один человек оказался зажат в салоне автомобиля, сообщает 27 июня «Агентство Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, ДТП с участием двух машин произошло в районе дома 2 по Новочеркасскому бульвару. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июня на Кантемировской улице в районе Царицыно в Москве автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате происшествия пострадали три человека.

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