Якутск, 27 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Своё намерение участвовать в борьбе за место главы Якутии официально подтвердил лидер регионального отделения ЛДПР, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин. 26 июня он принёс в избирком документы. Необходимые для выдвижения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Теперь ему предстоит собрать подписи депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку, подчеркнули в избирательной комиссии региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Своё намерение участвовать в выборах Гаврил Парахин объяснил необходимостью менять ситуацию, сложившуюся в республике. Речь идёт, в первую очередь, о распределении средств бюджета региона и качестве жизни якутян.

«Я понимаю, что будет тяжело выиграть, но, во всяком случае, попытаюсь набрать электорат и единомышленников по всей республике. Воспользуюсь возможностью выступать, встречаться, высказывать свои намерения. Может это подтолкнёт правительство задуматься, попытаться правильно распределить громадный бюджет нашей республики и контролировать расходование этих средств. Мы должны всё сделать для того, чтобы остановить отток населения, сделать так, чтобы наши коренные жители остались. Дать им рабочие места, достойное жильё, достойную зарплату, достойный проект, и те льготы, которые были в 60−70 годы нашим родителям предоставлены», — пояснил Гаврил Парахин.

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Он также подчеркнул, что не считает грамотным распределение средств бюджета республики в течение последних пяти лет.

«У меня на глазах его просто разрывали, а толку никакого не получилось. И госдолг увеличился, и долг на таком важном направлении, как предпринимателям, многие из которых не получили деньги за предоставленные тем или иным госпредприятиям услуги по тендерам. Это всё в совокупности и будет нашим тезисом в предвыборной кампании», — пояснил Парахин.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ необходимость выбирать главу Якутии досрочно возникла в связи с уходом в отставку главы республики Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен экс-мэр Якутска Айсен Николаев.

Ранее желание бороться за кресло главы региона изъявили депутат Нерюнгинского районного совета Александр Силин, представитель партии «Гражданская платформа», экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин и председатель республиканского отделения партии «Родина» Алексей Лаптев.