Тбилиси, 27 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. США увеличат военную помощь Грузии и Украине, сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии со ссылкой на помощника госсекретаря Уэсса Митчелла, который заявил об этом на заседании комитета Сената по международным отношениям.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

По словам Митчелла, таким путем США помогают Грузии и Украине оказывать сопротивление России.

«Мы помогаем Грузии и Украине, которым Россия не так давно угрожала применением силы. Мы увеличим поставки средств, необходимых этим странам для обороны. Для этого мы отменили введенные прежним правительством США ограничения на поставки этим странам вооружения и оказываем им помощь в росте оборонного потенциала», — подчеркнул помощник госсекретаря.

Помощь Грузии и Украине в Вашингтоне рассматривают в контексте заботы США о европейской безопасности.

«В 2018—2019 годах администрация Трампа потребовала $11 миллиардов, которые будут потрачены на усиление безопасности Европы», — подчеркнул Митчелл и заверил сенаторов, что нынешнее правительство США готово к диалогу с Россией, но в том случае, если та прекратит агрессивную политику.